Juventus-Napoli, cosa succederebbe se i partenopei non si presentassero? (Di domenica 4 ottobre 2020) Juventus-Napoli non s'ha da fare, per dirla con un intercalare manzoniano. Stando alle ultime indiscrezioni relative alle parole rilasciate da Pietro Lo Monaco ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il big match che avrebbe chiuso la terza giornata di campionato non si dovrebbe giocare. Tuttavia, al momento il match risulterebbe ancora in programma e la Lega starebbe spalleggiando la volontà della Juventus di scendere in campo. L'ASL però avrebbe bloccato i partenopei a causa di un rischio epidemiologico. Ora si starebbero traendo conclusioni finali relative ad un possibile mancato svolgimento del match.

