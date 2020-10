“In presa alta” Ivano Bordon presenta la sua autobiografia (Di domenica 4 ottobre 2020) L’ex portiere Ivano Bordon e il curatore della collana Olympia di Caosfera Jacopo Dalla Palma, saranno domenica alle ore 10 presso il ristorante La Doga a Postiglione per presentare l’autobiograa “In presa alta”. All’incontro parteciperà Adriana De Leva, coordinatore regionale Inter Club Campania, Coordina gli incontri Emilio Vittozzi. In questo libro Ivano Bordon, ex estremo difensore dell’Inter e della Nazionale, racconta la sua lunga carriera in mezzo ai pali e la sua vita fuori dal campo a Jacopo Dalla Palma, giornalista freelance, curatore della collana sportiva Olympia di Caosfera Edizioni e portiere (solo di belle speranze) per cercare di emulare proprio il giocatore veneziano, suo idolo incontrastato dell’infanzia. Aneddoti, curiosità, retroscena e vittorie di un campione mai fuori posto e ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 4 ottobre 2020) L’ex portiere Ivano Bordon e il curatore della collana Olympia di Caosfera Jacopo Dalla Palma, saranno domenica alle ore 10 presso il ristorante La Doga a Postiglione perre l’autobiograa “Inalta”. All’incontro parteciperà Adriana De Leva, coordinatore regionale Inter Club Campania, Coordina gli incontri Emilio Vittozzi. In questo libro Ivano Bordon, ex estremo difensore dell’Inter e della Nazionale, racconta la sua lunga carriera in mezzo ai pali e la sua vita fuori dal campo a Jacopo Dalla Palma, giornalista freelance, curatore della collana sportiva Olympia di Caosfera Edizioni e portiere (solo di belle speranze) per cercare di emulare proprio il giocatore veneziano, suo idolo incontrastato dell’infanzia. Aneddoti, curiosità, retroscena e vittorie di un campione mai fuori posto e ...

