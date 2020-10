Il Napoli resta in isolamento: si rispetta decisione ASL (Di domenica 4 ottobre 2020) Non ci sono al momento segnali dal Napoli di un possibile cambio di decisione in merito alla partenza per Torino per la sfida contro la Juventus che per la Lega di Serie A resta in programma stasera. La squadra è stata messa in isolamento dall’ASL per i contatti diretti di tutti i calciatori con i … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 4 ottobre 2020) Non ci sono al momento segnali daldi un possibile cambio diin merito alla partenza per Torino per la sfida contro la Juventus che per la Lega di Serie Ain programma stasera. La squadra è stata messa indall’ASL per i contatti diretti di tutti i calciatori con i … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

11:00 – Alle ore 11:00 il Napoli non è ancora partitto alla volta di Torino. Fermo restando che si aspetta ancora un comunicato ufficiale della Lega Serie A – che finora ha espresso la posizione che ...

I partenopei restano in attesa delle decisioni della Asl:il rischio è che si replichi il focolaio del Genoa, ma per la Lega la gara è confermata ...

