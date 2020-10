‘Gf Vip 5’ | Dayane Mello rivela a Tommaso Zorzi cos’è successo tra lei e Francesco Oppini lontano dalle telecamere

Leggi su isaechia

(Di domenica 4 ottobre 2020) Tra i temi caldi trattati nella sesta puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lo scorso venerdì, anche l’attrazione dinei confronti del compagno di avventura. Nel corso della puntataè stata chiamata nel confessionale da Alfonso Signorini e ha raccontato di questo suo interesse e, sebbene abbia ribadito che sia fidanzato, ha anche affermato che sarebbe stato proprio lui a fare il primo passo. Dopo la puntataè tornata nuovamente sull’argomento e durante una conversazione in giardino con l’amicoha lasciato intendere che tra lei eci sarebbe qualcosa in più: “Tu non sai cosa ha fatto lui, io te l’ho ...