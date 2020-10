Fico | ' M5s non è più quello delle origini ma può fare tanto'

(Di domenica 4 ottobre 2020) In occasione dell'undicesimo compleanno del Movimento 5 Stelle, il presidente della Camera Robertoha fatto il punto della situazione, attraverso un post su Facebook, sull'attuale momento del ...

Agenpress : M5S. Fico, non potrà essere più quello delle origini. Compattarsi intorno a progettualità e identità… - manu_etoile : RT @AMOREGRANDEE: ECCO CHE VIEN FUORI L'ANIMA COMUNISTA DI GRAN PARTE DEI #5stelle ! SCISSIONE NECESSARIA ! #DiBattista MANDALI A STENDERE… - Marco1999Busa : RT @ImolaOggi: M5s, #Fico: “senza dubbio sono un uomo di sinistra” - paoloabbadir : RT @AMOREGRANDEE: ECCO CHE VIEN FUORI L'ANIMA COMUNISTA DI GRAN PARTE DEI #5stelle ! SCISSIONE NECESSARIA ! #DiBattista MANDALI A STENDERE… - gitokko : RT @ImolaOggi: M5s, #Fico: “senza dubbio sono un uomo di sinistra” -

Ultime Notizie dalla rete : Fico M5s

Nell'11° anniversario del Movimento, il presidente della Camera guarda al passato tra sfide vinte ed errori, ma avvisa: "Per sopravvivere dovrà guardare al futuro con curiosità come ha sempre fatto" ..."E allo stesso modo individuare un'organizzazione che sia adeguata a quello che è diventato e a quello che aspira ancora ad essere. Non è facile, sarà faticoso, ma occorre farlo. Insieme", conclude. I ...