Covid-19, lutto nella Chiesa: morto questa mattina un alto prelato (Di domenica 4 ottobre 2020) questa mattina è deceduto, per via di complicazioni polmonari legate al Covid-19, il Vescovo di Caserta Giovanni D’Alise. È morto il Vescovo di Caserta Giovanni D’Alise per complicazioni polmonari legate al Covid-19. Il presule era stato ricoverato all’ospedale del capoluogo di provincia calabrese lo scorso 30 settembre, dopo essere risultato positivo al tampone per il … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 4 ottobre 2020)è deceduto, per via di complicazioni polmonari legate al-19, il Vescovo di Caserta Giovanni D’Alise. Èil Vescovo di Caserta Giovanni D’Alise per complicazioni polmonari legate al-19. Il presule era stato ricoverato all’ospedale del capoluogo di provincia calabrese lo scorso 30 settembre, dopo essere risultato positivo al tampone per il … L'articolo proviene da YesLife.it.

casertafocus : DIOCESI DI CASERTA IN LUTTO – E’ morto il vescovo Giovanni D’Alise: era stato ricoverato per Covid martedì all’ospe… - SilBiaPsicologa : (Dopo il #lockdown) Cose che ci possono aiutare in questo strano momento: capire che ora possiamo sentirci un po' i… - emmetvmacerata : Francia: dal 12 al 17 ottobre, veglie di preghiere nelle chiese per i morti di Covid-19, per aiutare a “vivere il l… - KinowaNero : Tutti i morti per covid sono un racconto dell'Horror di Mediaset ,come la signora di 75 anni che da due anni stava… - paolotaioli : RT @larenait: Prima pagina di giovedì 1 ottobre 2020 #Larenaoggi -