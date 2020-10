Terremoto in Molise, scossa di magnitudo 3.1 avvertita dalla popolazione (Di sabato 3 ottobre 2020) Terremoto di magnitudo 3.1 a Scapoli, nella provincia di Isernia. La scossa è stata avvertita alle 16.09 dalla popolazione, ma al momento non si registrano danni a persone o a cose. Il sindaco è in contatto con la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale e ha allertato il gruppo di Protezione Civile di Scapoli per effettuare dei sopralluoghi sul territorio comunale. Leggi su tg24.sky (Di sabato 3 ottobre 2020)di3.1 a Scapoli, nella provincia di Isernia. Laè stataalle 16.09, ma al momento non si registrano danni a persone o a cose. Il sindaco è in contatto con la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale e ha allertato il gruppo di Protezione Civile di Scapoli per effettuare dei sopralluoghi sul territorio comunale.

