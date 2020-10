Simona Borioni | vita privata | età | carriera | Instagram | compagna e curiosità sull’attrice

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 4 ottobre 2020) Scopriamo di più sulladi, attrice di cinema e di televisione. Forse il suo nome non è (ancora) popolarissimo, ma certamente lo è il suo volto, più volte prestato a personaggi del piccolo e del grande schermo. Interprete di talento, qualche anno fa laè finita sulle pagine dei rotocalchi rosa per via della sua relazione con Rosalinda Celentano, terzogenita di Adriano e Claudia Mori. Scopriamo di più sul suo conto. Chi è: età,è nata a Roma il 7 Gennaio del 1971 ed ha pertanto 49 anni. Il suo esordio al cinema risale al 1993: la pellicola era Graffiante ...