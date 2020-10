Salvini a Catania per il caso Gregoretti, in piazza la manifestazione contro la Lega: “Non ci dimentichiamo gli insulti al Sud” (Di sabato 3 ottobre 2020) Da un lato Salvini imputato per il caso Gregoretti e la zona rossa del palazzo di giustizia di Catania presidiata da 500 persone delle forze dell’ordine. Dall’altro, a circa 300 metri di distanza, la manifestazione regionale della rete di Mai con Salvini in piazza Trento. Una mobilitazione colorata con centinaia di partecipanti e in cui non si sono stati scontri con gli agenti in tenuta antisommossa. Da registrare il lancio di alcuni rotoloni di carta igienica, con impresso il volto di Salvini, e due bandiere, di Lega e Partito democratico, che sono state bruciate utilizzando un fumogeno. Unico volto noto a sfilare in tribunale è stato il senatore Ignazio La Russa. Per lui qualche minuto a favore di telecamere mentre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Da un latoimputato per ile la zona rossa del palazzo di giustizia dipresidiata da 500 persone delle forze dell’ordine. Dall’altro, a circa 300 metri di distanza, laregionale della rete di Mai coninTrento. Una mobilitazione colorata con centinaia di partecipanti e in cui non si sono stati scontri con gli agenti in tenuta antisommossa. Da registrare il lancio di alcuni rotoloni di carta igienica, con impresso il volto di, e due bandiere, die Partito democratico, che sono state bruciate utilizzando un fumogeno. Unico volto noto a sfilare in tribunale è stato il senatore Ignazio La Russa. Per lui qualche minuto a favore di telecamere mentre ...

