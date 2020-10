Roma, Zubiria: “Smalling? Abbiamo già fatto tutto il possibile…” (Di sabato 3 ottobre 2020) “Smalling? Abbiamo già fatto tutto il possibile per fare un’operazione sostenibile e il mercato chiude lunedì“. Così Manolo Zubiria, Chief Global Sporting Officer della Roma, in merito al possibile ritorno di Chris Smalling in giallorosso. “Borja Mayoral? Siamo contentissimi di averlo, è venuto qui con grande personalità e non vede l’ora di entrare in campo – ha aggiunto il dirigente giallorosso ai microfoni di DAZN nel pre partita di Udinese-Roma -. Il rapporto con i Friedkin? Tutti i giorni sono coinvolti pienamente con la parte sportiva: incoraggiano la squadra, hanno tanta voglia di vincere e oggi siamo qui per i tre punti“. Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) “Smalling?giàil possibile per fare un’operazione sostenibile e il mercato chiude lunedì“. Così Manolo, Chief Global Sporting Officer della, in merito al possibile ritorno di Chris Smalling in giallorosso. “Borja Mayoral? Siamo contentissimi di averlo, è venuto qui con grande personalità e non vede l’ora di entrare in campo – ha aggiunto il dirigente giallorosso ai microfoni di DAZN nel pre partita di Udinese--. Il rapporto con i Friedkin? Tutti i giorni sono coinvolti pienamente con la parte sportiva: incoraggiano la squadra, hanno tanta voglia di vincere e oggi siamo qui per i tre punti“.

