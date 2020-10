“Questo non è il giorno più bello della mia vita” (Di sabato 3 ottobre 2020) Monica De Santis Sabrina Fasano è una bella 36enne del centro storico di Salerno. Capelli neri, occhi scuri e un sogno da realizzare, quello di sposarsi con il trentenne Giovanni Vassallo. Sabrina, che lavora da Toys sul corso Vittorio Emanuele, aveva programmato il suo matrimonio già da un anno. La data prescelta: 11 ottobre 2020, ore 16, chiesa di Sant’Agostino, a qualche mese di distanza dal matrimonio della sorella Alessandra previsto per l’aprile dello stesso anno. Poi il lockdown e la paura di dover rinviare tutto. Ma Sabrina è ottimista. Così decide di non cambiare la data delle sue nozze cosa che purtroppo è costretto a fare la sorella (Alessandra alla fine si è sposata lo scorso mese). L’unica cosa che decide di annullare è il viaggio di nozze. Alla programmata crociera preferisce una breve ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 3 ottobre 2020) Monica De Santis Sabrina Fasano è una bella 36enne del centro storico di Salerno. Capelli neri, occhi scuri e un sogno da realizzare, quello di sposarsi con il trentenne Giovanni Vassallo. Sabrina, che lavora da Toys sul corso Vittorio Emanuele, aveva programmato il suo matrimonio già da un anno. La data prescelta: 11 ottobre 2020, ore 16, chiesa di Sant’Agostino, a qualche mese di distanza dal matrimoniosorella Alessandra previsto per l’aprile dello stesso anno. Poi il lockdown e la paura di dover rinviare tutto. Ma Sabrina è ottimista. Così decide di non cambiare la data delle sue nozze cosa che purtroppo è costretto a fare la sorella (Alessandra alla fine si è sposata lo scorso mese). L’unica cosa che decide di annullare è il viaggio di nozze. Alla programmata crociera preferisce una breve ...

