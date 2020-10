Pioli “Milan più forte dopo il Rio Ave ma ora attenzione allo Spezia” (Di sabato 3 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Dalla partita con il Rio Ave “usciamo più forti e pronti per il prossimo impegno. Domani però ci aspetta una gara difficile. Lo Spezia ha vinto su un campo complicato come Udine, arriverà con entusiasmo e tanta voglia di fare bene: dovremo essere pronti, devo capire quale formazione titolare schierare sapendo che i cambi saranno importanti”. Queste le parole del tecnico del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia. “Sarebbe importante portare a casa un risultato positivo per chiudere bene questa prima parte di stagione – ha osservato l'allenatore rossonero – Hauge titolare? Potrebbe giocare, anche se è vero che lo abbiamo conosciuto ieri. A livello fisico sta bene, probabilmente meglio di noi perchè arriva da un campionato in cui ha ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Dalla partita con il Rio Ave “usciamo più forti e pronti per il prossimo impegno. Domani però ci aspetta una gara difficile. Lo Spezia ha vinto su un campo complicato come Udine, arriverà con entusiasmo e tanta voglia di fare bene: dovremo essere pronti, devo capire quale formazione titolare schierare sapendo che i cambi saranno importanti”. Queste le parole del tecnico del Milan, Stefano, in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia. “Sarebbe importante portare a casa un risultato positivo per chiudere bene questa prima parte di stagione – ha osservato l'allenatore rossonero – Hauge titolare? Potrebbe giocare, anche se è vero che lo abbiamo conosciuto ieri. A livello fisico sta bene, probabilmente meglio di noi perchè arriva da un campionato in cui ha ...

AntoVitiello : #Pioli all'Ansa' 'E' un girone equilibrato ma non facile. I nostri avversari occupano i primi due posti nei loro ri… - carlolaudisa : Una maratona incredibile e il #Milan torna in #EuropaLeague dopo 24 rigori. La banda di #Pioli non si ferma più - DiMarzio : '#Hauge sarà convocato, per l'attacco deciderò all'ultimo. #Ibra? Gli facciamo gli auguri, ma senza dire quanti ann… - MilanNewsit : Pioli: 'Se Dalot arriverà ne parleremo. Il centrale? Lavoriamo uniti, la società sta facendo di tutto per rinforzar… - nestquotidiano : Pioli “Milan più forte dopo il Rio Ave ma ora attenzione allo Spezia” -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli “Milan Milan TV, cinque cose da vedere questa settimana Pianeta Milan