Napoli, Gattuso sorride: tutti i tamponi processati negativi (Di sabato 3 ottobre 2020) Tira un sospiro di sollievo mister Gattuso visto che l'esito dei tamponi è stato negativo per i calciatori del suo Napoli. Lo ha comunicato il club sui canali ufficiali anche se si attende l'esito di 4 calciatori ancora da processare. Il Napoli domani sera sarà di scena sul terreno della Juventus. Sarà l'edizione numero 75 in Serie A in tra Juventus e Napoli in casa bianconera. Questo il bilancio del 74 precedenti a Torino: 46 vittorie Juve, 20 pareggi, 8 successi azzurri. ITA Sport Press.

