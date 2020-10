Mercato Juve, Douglas Costa porta lo scambio: colpo dalla Spagna (Di sabato 3 ottobre 2020) Ultimo weekend di calcioMercato, quello che condurrà alla sfida di domenica sera tra Juventus e Napoli. Si tratta di una partita da osservare attentamente in quanto potrebbe essere decisiva al fine di convincere la dirigenza bianconera a rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Le scelte attuate dal Maestro potrebbero incidere, come nella scorsa giornata, quando ha adattato Juan Cuadrado sulla fascia di sinistra. Tuttavia, il nome più caldo in queste ore è sempre quello di Federico Chiesa, il quale ieri sera avrebbe disputato la sua ultima gara con la maglia della Fiorentina con la fascia di capitano al braccio. Intanto i tifosi gigliati avrebbero già iniziato a salutare il classe 1997, dopo il ko interno incassato contro la Sampdoria. LEGGI ANCHE: CalcioMercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Ultimo weekend di calcio, quello che condurrà alla sfida di domenica sera trantus e Napoli. Si tratta di una partita da osservare attentamente in quanto potrebbe essere decisiva al fine di convincere la dirigenza bianconera a rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Le scelte attuate dal Maestro potrebbero incidere, come nella scorsa giornata, quando ha adattato Juan Cuadrado sulla fascia di sinistra. Tuttavia, il nome più caldo in queste ore è sempre quello di Federico Chiesa, il quale ieri sera avrebbe disputato la sua ultima gara con la maglia della Fiorentina con la fascia di capitano al braccio. Intanto i tifosi gigliati avrebbero già iniziato a salutare il classe 1997, dopo il ko interno incassato contro la Sampdoria. LEGGI ANCHE: Calcio...

