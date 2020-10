Maltempo, due dispersi in Piemonte (Di sabato 3 ottobre 2020) Cuneo, 3 ott. (Adnkronos) - Sono due i dispersi in Piemonte a causa del Maltempo, uno a Varallo Sesia in provincia di Vercelli e uno a Colle di Tenda nel cuneese. Al momento sono in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco che finora hanno effettuato più di 100 interventi. Per l'esondazione dei corsi d'acqua alcune case sono state sgomberate a Limone Piemonte, Ormea e Garessio. L'uomo disperso a Colle di Tenda è il fratello di un margaro che è riuscito invece a mettersi in salvo aggrappandosi ad un albero ed è stato recuperato. Entrambi i fratelli, italiani, erano stati travolti dalla piena di un fiume sul versante francese. Liguria Piogge intense e temporali forti nella notte sulla Liguria dov'è Sul Roya gli alti livelli di precipitazioni hanno fatto registrare alla stazione ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 ottobre 2020) Cuneo, 3 ott. (Adnkronos) - Sono due iina causa del, uno a Varallo Sesia in provincia di Vercelli e uno a Colle di Tenda nel cuneese. Al momento sono in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco che finora hanno effettuato più di 100 interventi. Per l'esondazione dei corsi d'acqua alcune case sono state sgomberate a Limone, Ormea e Garessio. L'uomo disperso a Colle di Tenda è il fratello di un margaro che è riuscito invece a mettersi in salvo aggrappandosi ad un albero ed è stato recuperato. Entrambi i fratelli, italiani, erano stati travolti dalla piena di un fiume sul versante francese. Liguria Piogge intense e temporali forti nella notte sulla Liguria dov'è Sul Roya gli alti livelli di precipitazioni hanno fatto registrare alla stazione ...

