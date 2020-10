Juve, due membri dello staff positivi al Covid. Gruppo squadra in isolamento. Il comunicato (Di sabato 3 ottobre 2020) Con una nota ufficiale, la Juventus ha comunicato la positività al Covid-19 di due membri dello staff. Ora il Gruppo squadra è in isolamento fiduciario. “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di due membri dello staff. Non si tratta né di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico, tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il Gruppo squadra allargato entra da questo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 ottobre 2020) Con una nota ufficiale, lantus halatà al-19 di due. Ora ilè infiduciario. “ntus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa latà al19 di due. Non si tratta né di calciatori né ditecnico o medico, tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto ilallargato entra da questo ...

Sport_Mediaset : +++ #JUVE, DUE POSITIVI (NON GIOCATORI) AL #COVID: SQUADRA IN ISOLAMENTO. +++ #SportMediaset #BreakingNews - forumJuventus : ?? Juve, squadra in isolamento fiduciario ?? Positivi due membri dello staff ?? Non si tratta nè di giocatori nè di… - JuventusTV : ??? «Abbiamo tanto entusiasmo» L'analisi di @13Szczesny13 dopo le prime due giornate di campionato ?? On demand, q… - SQUALOBIANCO46 : Due casi nella juve chi sono magazzinieri?perché stavo leggendo due positivi. Ma non sono ne giocatori ne medici ne… - Cucciolina96251 : RT @MaxNerozzi: Due membri dello staff #Juve positivo al Covid: non si tratta né di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico, s… -