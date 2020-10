Inter; Conte "contro Lazio dura ma non snaturiamoci" (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 03 OTT - "E' una partita impegnativa ma ogni gara ha le sue difficoltà. Il Benevento aveva altre caratteristiche e la partita andava azzannata. contro la Lazio affrontiamo un altro ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 03 OTT - "E' una partita impegnativa ma ogni gara ha le sue difficoltà. Il Benevento aveva altre caratteristiche e la partita andava azzannata.laaffrontiamo un altro ...

Gazzetta_it : #Inter, #Conte può sorridere: #Vidal recuperato per la #Lazio. E Zhang carica la squadra #SerieA - Inter : ?? | CONFERENZA Le parole di mister Antonio Conte alla vigilia di #LazioInter ?? - FcInterNewsit : FcIN - PSG, blitz per Eriksen: Gueye e soldi. No dell'Inter e di Conte. A vuoto anche un approccio del BVB - tommyaxxzk : RT @farted94: Conte: 'Se devo decidere se sia meglio uno 0-0 o un 5-4, è meglio un 5-4' I ratti: - Bubu_Inter : RT @Gazzetta_it: #Conte: 'Il nostro obiettivo è la bellezza. Queste partite servono per vedere chi siamo' #LazioInter -