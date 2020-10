Genoa, il messaggio di Criscito dopo la positività al Coronavirus [FOTO] (Di sabato 3 ottobre 2020) Aumenta il focolaio in casa Genoa, altri tre calciatori del club rossoblu sono risultati positivi al Coronavirus. Tra questi c’è anche Domenico Criscito, il difensore ha deciso di scrivere un messaggio su Instagram. “Questa mattina sono risultato positivo al covid-19, voglio rasserenare tutte le persone a me vicine e non che sto bene, la mia famiglia sta bene e attendiamo solo il decorso del virus. Torneremo più forti di prima”. Visualizza questo post su Instagram Questa mattina sono risultato positivo al covid-19 , voglio rasserenare tutte le persone a me vicine e non che sto bene , la mia famiglia sta bene e attendiamo solo il decorso del virus . Torneremo più forti di prima . Un post condiviso da Domenico ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Aumenta il focolaio in casa, altri tre calciatori del club rossoblu sono risultati positivi al. Tra questi c’è anche Domenico, il difensore ha deciso di scrivere unsu Instagram. “Questa mattina sono risultato positivo al covid-19, voglio rasserenare tutte le persone a me vicine e non che sto bene, la mia famiglia sta bene e attendiamo solo il decorso del virus. Torneremo più forti di prima”. Visualizza questo post su Instagram Questa mattina sono risultato positivo al covid-19 , voglio rasserenare tutte le persone a me vicine e non che sto bene , la mia famiglia sta bene e attendiamo solo il decorso del virus . Torneremo più forti di prima . Un post condiviso da Domenico ...

CalcioWeb : #Genoa, il messaggio di #Criscito dopo la positività al #Coronavirus [FOTO] - - buoncalcio : Genoa, il messaggio di Criscito dopo la positività al Covid: “Torneremo più forti di prima” - MarceMilito : @realvarriale @sscnapoli @juventusfc Caro vicedirettore,ma lei è un giornalista o un uomo del napoli,mi chiedo il p… - Tuxdrea : @MauroV1968 Infatti dovevano farlo prima, ma non per il Genoa perché non passi il messaggio che se hai avuto contat… - GiuseppeStef96 : @Jublackandwhite @sscnapoli @capuanogio Complimenti per il messaggio, però dovrebbe essere rimandata per non far tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa messaggio Bani-Shomurodov, il “colpo” del Genoa è doppio. E adesso il portiere Il Secolo XIX Pirlo aspetta l’amico Gattuso: “Juve-Napoli si gioca. Ci sono le regole e non vedo problemi”

Il tecnico bianconero non teme l'effetto Covid sul big-match dello Stadium («C'è più paura ad andare in giro») e dribbla il mercato con il possibile arrivo di Chiesa ...

Genoa, Criscito: “Sono positivo al Covid-19, ma sto bene. Torneremo più forti di prima”

Genoa, Criscito: "Voglio rasserenare tutte le persone a me vicine e non che sto bene, la mia famiglia sta bene e attendiamo solo il decorso del virus" ...

Il tecnico bianconero non teme l'effetto Covid sul big-match dello Stadium («C'è più paura ad andare in giro») e dribbla il mercato con il possibile arrivo di Chiesa ...Genoa, Criscito: "Voglio rasserenare tutte le persone a me vicine e non che sto bene, la mia famiglia sta bene e attendiamo solo il decorso del virus" ...