Gazzetta | Bakayoko | accordo Napoli-Chelsea per il prestito Manca intesa su stipendio

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 3 ottobre 2020) Secondo quanto scrive ladello Sport, l’arrivo dipotrebbe essere soltanto questione di ore. “Il club ha già trovato l’con il, l’ex centrocampista del Milan arriverà con la formula delsecco.ancora l’col giocatore per quanto riguarda loche dovrà percepire per la stagione in corso. In pratica,guadagna 3,5 miloni di euro al, ilgliene ha offerti 2. Probabilmente, ci sarà l’aggiunta di un piccolo bonus per averne quanto prima la firma sul contratto”. Giuntoli, scrive la rosea, ha parlato al telefono con i dirigenti del ...