Gabriel Garko gay: "Mi sono finto etero per lavorare, mi è stato imposto" (Di sabato 3 ottobre 2020) Gabriel Garko oggi è stato ospite a Verissimo dove ha rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin. L'attore, oltre le anticipazioni diramate nei giorni scorsi, ha parlato di 'costrizioni' ed 'insegnamenti sbagliati' che gli sarebbero stati imposti presumibilmente dall'ufficio stampa dell'Ares Film, che nel corso degli anni gli ha affibbiato una serie di fidanzate di copertura per la promozione delle fiction da loro prodotte. "Ho avuto relazioni costruite perché è il sistema che lo ha imposto. Se io fossi stato me stesso dall'inizio probabilmente non avrei interpretato i personaggi che ho interpretato. Imposizione che ho preso come gioco e giocando mi sono ritrovato in una macchina che mi ha incastrato e l'ho mantenuto ...

