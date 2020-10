Crolla ponte sulla Statale 45 nel Piacentino (Di sabato 3 ottobre 2020) Un ponte sulla strada Statale 45, in Alta Valtrebbia nel Piacentino, è Crollato oggi intorno alle 15. Si tratta del ponte Lenzino, tra i paesi di Marsaglia e Ottone, in comune di Cortebrugnatella, a circa 80 chilometri da Piacenza.La strada Statale che congiunge Piacenza a Genova è chiusa. Il ponte è da anni ammalorato - all’inizio dell’anno è stato oggetto di parziali lavori di messa in sicurezza - e a causarne il crollo potrebbe essere stata la piena del torrente Trebbia, in queste ore particolarmente violenta. L’abitato di Ottone - ultimo comune Piacentino ai confini con la provincia di Genova - è ora raggiungibile solo dal versante ligure.Al pari di Ottone, altri comuni ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 ottobre 2020) Unstrada45, in Alta Valtrebbia nel, èto oggi intorno alle 15. Si tratta delLenzino, tra i paesi di Marsaglia e Ottone, in comune di Cortebrugnatella, a circa 80 chilometri da Piacenza.La stradache congiunge Piacenza a Genova è chiusa. Ilè da anni ammalorato - all’inizio dell’anno è stato oggetto di parziali lavori di messa in sicurezza - e a causarne il crollo potrebbe essere stata la piena del torrente Trebbia, in queste ore particolarmente violenta. L’abitato di Ottone - ultimo comuneai confini con la provincia di Genova - è ora raggiungibile solo dal versante ligure.Al pari di Ottone, altri comuni ...

Maltempo, crolla un ponte in Valtrebbia nel Piacentino #maltempo - fanpage : Ponte crolla travolto dalla furia dell'acqua, il maltempo mette in ginocchio il Nord Italia - HuffPostItalia : Crolla un ponte sul fiume Sesia: era stato appena riaperto al traffico

Ultime Notizie dalla rete : Crolla ponte Maltempo, paura in bassa Valle: crolla ponte a Gaby, voragine sulla strada regionale - News VDA gazzettamatin.com Maltempo Piacenza – Crolla Ponte Lenzino: sbriciolata l’intera campata centrale

Probabilmente a causa del maltempo è crollato un ponte nel piacentino: si tratta del Ponte Lenzino. L’intera campata centrale si è sbriciolata. Il ponte era aperto al traffico e circolavano auto e ...

Il maltempo flagella il nord. Vengono giù due ponti, morti e dispersi: è un disastro

Una situazione critica, anche sul lato delle infrastrutture. La furia delle acque del Sesia ingrossate da ore di pioggia ha fatto crollare poco fa il ponte che collega Romagnano Sesia, in provincia di ...

