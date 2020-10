Coronavirus, positivi nello staff: Juventus in isolamento fiduciario (Di sabato 3 ottobre 2020) Il gruppo squadra della Juventus è in isolamento fiduciario: sono stati riscontrati, infatti, due casi di positività nello staff. “Non si tratta né di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico – precisa la società – tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il gruppo squadra allargato entra da questo momento in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attivita’ di allenamento e di partita, ma non consentira’ contatti con l’esterno del gruppo” si legge nella nota ufficiale diramata dal club bianconero.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Il gruppo squadra dellaè in: sono stati riscontrati, infatti, due casi dità. “Non si tratta né di calciatori né di membri dellotecnico o medico – precisa la società – tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il gruppo squadra allargato entra da questo momento in. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attivita’ di allenamento e di partita, ma non consentira’ contatti con l’esterno del gruppo” si legge nella nota ufficiale diramata dal club bianconero.L'articolo Meteo Web.

