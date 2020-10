Caso Gregoretti, il gup rinvia l’udienza preliminare: lo scenario se Salvini venisse assolto (Di sabato 3 ottobre 2020) Il giudice per l’udienza preliminare di Catania Nunzio Sarpietro ha deciso di rinviare la decisione sul Caso Gregoretti e sul processo a Matteo Salvini al prossimo 20 novembre. Saranno ascoltati anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, l’ex-ministro delle Infrastrutture Toninelli, l’ex-ministro della Difesta Trenta, l’attuale ministro degli Esteri Luigi Di Maio e l’attuale ministro … L'articolo Caso Gregoretti, il gup rinvia l’udienza preliminare: lo scenario se Salvini venisse assolto proviene da . Leggi su inews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Il giudice per l’udienzadi Catania Nunzio Sarpietro ha deciso dire la decisione sule sul processo a Matteoal prossimo 20 novembre. Saranno ascoltati anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, l’ex-ministro delle Infrastrutture Toninelli, l’ex-ministro della Difesta Trenta, l’attuale ministro degli Esteri Luigi Di Maio e l’attuale ministro … L'articolo, il gupl’udienza: loseproviene da .

LegaSalvini : CASO GREGORETTI, SALVINI: 'GRAZIE A CHI È VENUTO A CATANIA, AVANTI A TESTA ALTA' - LegaSalvini : *CASO GREGORETTI: UDIENZA PRELIMINARE SALVINI RINVIATA AL 20 NOVEMBRE* = Catania, 3 ott. (Adnkronos) - E' stata ri… - Affaritaliani : Caso Gregoretti, Meloni a Catania: 'Solidarietà a Salvini, processo mostruoso per stato di diritto' - SkyTG24 : 'È un precedente mostruoso mandare a processo un ministro per aver fatto quello che la gran parte dei cittadini gli… - pola1945 : RT @natalinogori51: Caso Gregoretti, il PM chiede l’archiviazione per Salvini. L’udienza preliminare è rinviata al 20 novembre. Il gup sent… -