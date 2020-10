Bologna: frattura per Poli, 'recupero in 2 mesi' (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - Bologna, 03 OTT - frattura composta del perone destro per il capitano del Bologna Andrea Poli che salterà intanto il match di campionato di domani pomeriggio contro il Benevento. "In seguito a ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, -, 03 OTT -composta del perone destro per il capitano delAndreache salterà intanto il match di campionato di domani pomeriggio contro il Benevento. "In seguito a ...

Ansa_ER : Bologna: frattura per Poli, 'recupero in 2 mesi'. Capitano rossoblù si è infortunato durante il match col Pamra… - Dalla_SerieA : Bologna, guaio Poli: frattura al perone - - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??#Bologna - tegola #Mihajlovic: frattura del perone per #Poli ?? il comunicato UFFICIALE - clikservernet : Bologna, tegola Poli: frattura del perone - Noovyis : (Bologna, tegola Poli: frattura del perone) Playhitmusic - -