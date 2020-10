Benevento | Inzaghi | “Contro il Bologna serve una partita perfetta Mercato? Siamo a posto così”

Leggi su sportface

(Di sabato 3 ottobre 2020) “Sicuramente dobbiamo cercare di recuperare il più possibile energie. La squadra sta bene ed è in grande fiducia. Abbiamo affrontato due ottime partite in serie A, finora. Dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni. Domani ci vorrà un’altra. Diho un ricordo bello. È unache vale come le altre. Sappiamo di potercela giocare. Adesso ci rispettano e questa è la cosa più bella”. Queste le dichiarazioni di Filippo, tecnico del, alla vigilia del match contro il, in programma domani alle 15 al Vigorito. “Formazione? Barba non ci sarà. Maggio sta bene e ci sarà. Lapadula ne approfitterà durante la sosta per ...