Ascolti TV 2 ottobre, Grande Fratello VIP contro Tale e Quale Show: chi ha vinto? Ecco i dati auditel (Di sabato 3 ottobre 2020) Ascolti TV 2 ottobre 2020. La sesta puntata del Grande Fratello Vip ricchissima di colpi di scena ha portato a casa quasi il 19% di share. La trasmissione condotta da Alfonso Signorini si è dovuta scontrare con Tale e Quale Show in onda su Rai1. Ecco i dati auditel della prima serata. Ascolti TV, Grande... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 3 ottobre 2020)TV 22020. La sesta puntata delVip ricchissima di colpi di scena ha portato a casa quasi il 19% di share. La trasmissione condotta da Alfonso Signorini si è dovuta scontrare conin onda su Rai1.della prima serata.TV,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

VigilanzaT : #AscoltiTv #2ottobre Sos Clerici: E' sempre mezzogiorno cala ancora e sfiora i risultati di Isoardi nel 2019. Dall'… - sdcsroberts : RT @lollo_interista: che bello vedere come ogni anno, il 3 ottobre, l'intero twitter celebra il #MeanGirlsDay ?? Se solo Mediaset decidesse… - Teleblogmag : La sfida del venerdi sera non vede un vero vincitore questa volta. Il Gf Vip comincia a difendersi bene. Iscriviti… - blogtivvu : Ascolti TV 2 ottobre 2020, Grande Fratello VIP contro Tale e Quale Show: chi ha vinto? Ecco i dati auditel della pr… - emmagius : RT @lollo_interista: che bello vedere come ogni anno, il 3 ottobre, l'intero twitter celebra il #MeanGirlsDay ?? Se solo Mediaset decidesse… -