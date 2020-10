Alluvione nel Cuneese | al confine con la Francia | 4 dispersi

Leggi su tpi

(Di sabato 3 ottobre 2020)altra Italia e: 4Emergenza maltempo altra Italia e. Dal pomeriggio di ieri, 2 ottobre 2020, non si hanno più notizie di un camioncino dell’organizzazione di volontariato, Emmaus Cuneo, con tre addetti a bordo che era diretto a Tenda, in val Roya, appena al di là del Colle di Tenda, per caricare del materiale. I contatti si sono persi a Vievola. Molte persone sono rimaste bloccate tra due frane proprio a Vievola e sotto il tunnel di Tenda, dove non si escludono vittime. Intanto, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo cinque persone che erano rimaste intrappolate nella galleria che unisce Italia e. Sono quattro pompieri francesi e un malgaro italiano, che i vigili del fuoco hanno liberato ...