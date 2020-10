Alain Fournier, scrittore dell’incompiuto (Di sabato 3 ottobre 2020) Alain Fournier, credits: webAlain Fournier era nato in Francia, il 3 ottobre del 1886. scrittore e poeta, ebbe modo di pubblicare una sola opera, dal momento che la morte sopraggiunse per lui molto presto e in circostanze tragiche. Perse la vita, infatti, nella battaglia di Verdun, nel corso della prima guerra mondiale. Figlio di due insegnanti, Fournier si appassionò presto alla lettura e allo studio. Alan Fournier e i suoi studi Studiò presso la scuola di Epineuil-Le-Fleuriel fino al 1898. Era la scuola in cui insegnava suo padre. Successivamente si iscrisse come convittore al Liceo Voltaire, a Parigi. Nel 1901, intenzionato ad entrare all’École Navale, passò al Liceo di Brest. Non riuscì però a realizzare la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 ottobre 2020), credits: webera nato in Francia, il 3 ottobre del 1886.e poeta, ebbe modo di pubblicare una sola opera, dal momento che la morte sopraggiunse per lui molto presto e in circostanze tragiche. Perse la vita, infatti, nella battaglia di Verdun, nel corso della prima guerra mondiale. Figlio di due insegnanti,si appassionò presto alla lettura e allo studio. Alane i suoi studi Studiò presso la scuola di Epineuil-Le-Fleuriel fino al 1898. Era la scuola in cui insegnava suo padre. Successivamente si iscrisse come convittore al Liceo Voltaire, a Parigi. Nel 1901, intenzionato ad entrare all’École Navale, passò al Liceo di Brest. Non riuscì però a realizzare la ...

