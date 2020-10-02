Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2020 ore 08:45 (Di venerdì 2 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 2 OTTOBRE 2020 ORE 08.35 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE AL MOMENTO LA CIRCOLazioNE E’ REGOLARE SULL’A1 Roma NAPOLI SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN DIREZIONE NAPOLI TRA FROSINONE A CEPRANO SEMPRE SULL’A1 TRATTO Roma NAPOLI TRA VALMONTONE E ANAGNI PRESENZA DI NEBBIA A BANCHI CON VISIBILITA’ 100 METRI PRESTARE ATTENZIONE CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA, TRA OLGIATA ED IL RACCORDO IN ETRAMBE LE DIREZIONI CODE A TRATTI SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA IN AMBO I SENSI DI MARCIA SI RALLENTA SU VIA PALOMBARESE TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA IN DIREZIONE Roma CODE A TRATTI SU VIA TIBURTINA ... Leggi su romadailynews
romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2020 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2020 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - InfoAtac : #info #atac - torpignattara, terminati lavori rete idrica, ripristinata viabilita' e percorsi bus - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2020 ore 20:30: VIABILITÀ DEL 1 OTTOBRE 2020 ORE 20… -
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