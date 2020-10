Tommaso Zorzi offende un’opinionista della d’Urso: la reazione della conduttrice (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tommaso Zorzi continua a far parlare di sé all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 e non sempre per le cose positive che dice. Infatti, dopo aver dato dello str***o ad Alfonso Signorini e aver criticato fortemente Lorella Cuccarini per le sue idee sulle adozioni gay, eccolo pronto ad attaccare un’altro personaggio noto. Questa volta, infatti, parliamo di una opinionista spesso presente nei salotti televisivi di Barbara d’Urso. Stiamo parlando, in questo caso, di Loredana Favoloso, la quale è diventata molto nota per il suo essere sopra le righe e, in particolar modo, per le sfilate sulle note della canzone Rapide di Mahmood. Tornando all’influencer e alle sue dichiarazioni, non ha di certo avuto parole gentili verso la così detta ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 2 ottobre 2020)continua a far parlare di sé all’internocasa del Grande Fratello Vip 5 e non sempre per le cose positive che dice. Infatti, dopo aver dato dello str***o ad Alfonso Signorini e aver criticato fortemente Lorella Cuccarini per le sue idee sulle adozioni gay, eccolo pronto ad attaccare un’altro personaggio noto. Questa volta, infatti, parliamo di una opinionista spesso presente nei salotti televisivi di Barbara d’Urso. Stiamo parlando, in questo caso, di Loredana Favoloso, la quale è diventata molto nota per il suo essere sopra le righe e, in particolar modo, per le sfilate sulle notecanzone Rapide di Mahmood. Tornando all’influencer e alle sue dichiarazioni, non ha di certo avuto parole gentili verso la così detta ...

