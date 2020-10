Testimoni di Geova: “una setta, coprono i pedofili e se te ne vai ti rubano la famiglia” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Parla un testimone di Geova ‘costretto’ a non lasciare quella che lui definisce una setta: a rischio i familiari e la sua stessa vita. “Chi esprime dubbi rischia di essere cacciato e questo significa perdere tutti i tuoi affetti”. Basterebbe questa frase per spiegare come sia difficile uscire da quella che lui ora definisce setta dei Testimoni di Geova. I seguaci sono talmente indottrinati e convinti di ciò che hanno imparato dagli anziani e dalle riviste che: “se domani il corpo direttivo gli dicesse di suicidarsi, sarebbero diversi milioni a togliersi la vita. E lo avrei fatto anch’io”. Inquietante, ma a sentire un testimone della congregazione, intervistato da Fanpage.it, è tutto vero. E c’è ... Leggi su chenews (Di venerdì 2 ottobre 2020) Parla un testimone di‘costretto’ a non lasciare quella che lui definisce una: a rischio i familiari e la sua stessa vita. “Chi esprime dubbi rischia di essere cacciato e questo significa perdere tutti i tuoi affetti”. Basterebbe questa frase per spiegare come sia difficile uscire da quella che lui ora definiscedeidi. I seguaci sono talmente indottrinati e convinti di ciò che hanno imparato dagli anziani e dalle riviste che: “se domani il corpo direttivo gli dicesse di suicidarsi, sarebbero diversi milioni a togliersi la vita. E lo avrei fatto anch’io”. Inquietante, ma a sentire un testimone della congregazione, intervistato da Fanpage.it, è tutto vero. E c’è ...

heyangel______ : non ho appena sentito uno sull’autobus dire “testimoni di genova” al posto di “testimoni di geova” vero? - Aldebaran_4 : @Filomena2009 @Fra8882 Certo che vi accontentate di battute sceme per AF come al solito eh? Che tristezza che fate:… - AntoniGunta : Come mele d’oro in vassoi d’argento lavorato è una parola detta al momento giusto (Proverbi 25 : 11).… - Aldebaran_4 : @dicocredo @matteosalvinimi @Ettore572 Ah fanatico ! Siete peggio dei testimoni di Geova! - IlDiavoloTaz : RT @Zziagenio78: +++CHIARA FERRAGNI SUONA IL CITOFONO E VIENE DENUNCIATA PER BLASFEMIA NEI CONFRONTI DEI TESTIMONI DI GEOVA+++ #Codacons -

