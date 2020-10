Scrivere con carta e penna facilita l'apprendimento (Di venerdì 2 ottobre 2020) I bambini che scrivono utilizzando carta e penna invece di dispositivi elettronici, come tablet o computer, tendono a ricordare e a imparare meglio. A rivelarlo uno studio, pubblicato sulla rivista ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 2 ottobre 2020) I bambini che scrivono utilizzandoinvece di dispositivi elettronici, come tablet o computer, tendono a ricordare e a imparare meglio. A rivelarlo uno studio, pubblicato sulla rivista ...

Scrivere a mano ci rende più intelligenti, ecco perché

tanto che moltissimi universitari si affidano a loro per stare al passo con le spiegazioni dei docenti. Ma uno studio recente ha dimostrato che in realtà scrivere a mano fa apprendere molto di ...

