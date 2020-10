Sbk, GP Francia: Gerloff precede Rea nelle libere sul bagnato (Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA - Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK Junior Team, stacca il primo tempo al Circuit de Nevers Magny-Cours dove è in corso il Round Pirelli di Francia, penultimo della stagione 2020 . Il rookie ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA - Garrett, GRT Yamaha WorldSBK Junior Team, stacca il primo tempo al Circuit de Nevers Magny-Cours dove è in corso il Round Pirelli di, penultimo della stagione 2020 . Il rookie ...

24oresport : Gerloff precede Rea al termine del venerdì sul bagnato di Magny-Cours Condizioni meteo difficili in Francia. Il mi… - CorriereRomagna : Sbk, Gp Francia: Rea per la storia, Rinaldi per restare in Ducati - - OA_Sport : #Superbike, risultati FP1 GP Francia 2020: Jonathan #Rea domina sul bagnato, distacchi abissali per tutti #SBK… - AngyFra89 : RT @Mat14_05: Torna la SBK. Ce la farà #Redding a tenere aperto il campionato oppure lo consegnerà subito nelle mani del #Rea? #blogdelrin… - gponedotcom : Superbike, LIVE FP1 Magny-Cours: la diretta minuto per minuto: Piove sulla pista francese, dove alle 10:30 scatterà… -