Pensioni | ora cercano di metterci una pezza Ecco che cosa sta cambiando e che cos’è “quota 98”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Il tema delleè infuocato. Il governo è al lavoro suaccadrà dopo l’archiviazione di Quota 100. Il rischio maggiore per i lavoratori ultra sessantenni è uno scalone di 5 anni. Varie le ipotesi in campo. Si parla adesso di diritto alla pensione con 62 anni di età e 36 di contributi. Tra le varie ipotesi sta prendendo corpo l’opzione Quota 98 che dovrebbe partire dal 2022. Ma Quota 98 non è per tutti. I lavori interessati sarebbero soprattutto quelli gravosi. L’assegno previdenziale mensile non dovrebbe subire penalizzazioni o, comunque, subire una decurtazione in misura ridotta., come funziona Quota 98 Tra le modalità di pensione anticipata, come si legge sul Giornale, Quota 98 sarebbe la più accreditata. Interesserebbe soltanto poche ...