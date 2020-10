Maltempo, Liguria in ginocchio: 235mm di pioggia e vento a 150km/h, “Attenzione sui fiumi dell’Imperiese, ci aspettiamo una notte tribolata” [FOTO] (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Le previsioni confermano il quadro gia’ definito a fine mattinata. Al momento le precipitazioni piu’ intense sono sull’estremo ponente della regione. Si tratta delle prime avvisaglie del fronte che attraversera’ la Liguria durante la serata e la notte. Per quanto riguarda il Salone Nautico, si e’ conclusa la seconda giornata della manifestazione senza problematiche. Sono stati comunque rafforzati gli ormeggi delle imbarcazioni. Ci aspettiamo una notte tribolata“. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti facendo il punto sul Maltempo che in queste ora sta investendo la Liguria. Le criticita’ maggiori si stanno registrando nell’estremo ponente ligure dove, ha sottolineato l’assessore ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Le previsioni confermano il quadro gia’ definito a fine mattinata. Al momento le precipitazioni piu’ intense sono sull’estremo ponente della regione. Si tratta delle prime avvisaglie del fronte che attraversera’ ladurante la serata e la. Per quanto riguarda il Salone Nautico, si e’ conclusa la seconda giornata della manifestazione senza problematiche. Sono stati comunque rafforzati gli ormeggi delle imbarcazioni. Ciunatribolata“. Lo ha detto il presidente di RegioneGiovanni Toti facendo il punto sulche in queste ora sta investendo la. Le criticita’ maggiori si stanno registrando nell’estremo ponente ligure dove, ha sottolineato l’assessore ...

emergenzavvf : #Maltempo, dal mattino forti piogge sulla #Liguria, maggiori criticità a #Genova, #Savona e #LaSpezia:… - Agenzia_Ansa : Allarme #maltempo al Nord, acqua alta a #Venezia. Il governatore @zaiapresidente : 'Siamo in allerta rossa'. In… - repubblica : Per l'Italia un weekend di forte maltempo, allerta rossa in Liguria e Veneto [aggiornamento delle 14:39] - BeamaBeorg : RT @emergenzavvf: Proseguono da stamattina gli interventi dei #vigilidelfuoco nel Nord #Italia per il #maltempo: in #Liguria svolti 80 socc… - Bt40021531 : RT @emergenzavvf: #Maltempo, dal mattino forti piogge sulla #Liguria, maggiori criticità a #Genova, #Savona e #LaSpezia: #vigilidelfuoco al… -