M5S: sanzioni in stand by, Crimi stoppa probiviri 'situazione delicata'/Adnkronos (2) (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Adnkronos) - Già la lettera con cui Davide Casaleggio aveva richiamato i morosi, annunciando una sforbiciata ai servizi, aveva inasprito il clima, tanto da essere considerata dagli stessi big del Movimento letteralmente improvvida. Ora eventuali espulsioni e sanzioni, con il clamore mediatico che ne sarebbe conseguito, rischierebbero di fare esplodere il Movimento in una fase delicata come poche altre. Ma lo stop alle sanzioni avrebbe indispettito e parecchio, raccontano alcuni beninformati, il veneto Berti, il più severo dei probiviri e considerato molto vicino a Davide Casaleggio, ripartito da Roma furente. La partita resta aperta, i provvedimenti disciplinari in stand by. Intanto oggi è arrivato un nuovo 'avvertimento' da Milano: la sospensione di una serie di ... Leggi su iltempo (Di venerdì 2 ottobre 2020) () - Già la lettera con cui Davide Casaleggio aveva richiamato i morosi, annunciando una sforbiciata ai servizi, aveva inasprito il clima, tanto da essere considerata dagli stessi big del Movimento letteralmente improvvida. Ora eventuali espulsioni e, con il clamore mediatico che ne sarebbe conseguito, rischierebbero di fare esplodere il Movimento in una fasecome poche altre. Ma lo stop alleavrebbe indispettito e parecchio, raccontano alcuni beninformati, il veneto Berti, il più severo deie considerato molto vicino a Davide Casaleggio, ripartito da Roma furente. La partita resta aperta, i provvedimenti disciplinari inby. Intanto oggi è arrivato un nuovo 'avvertimento' da Milano: la sospensione di una serie di ...

M5S_Europa : L’#Ungheria rischia di paralizzare tutta l'#UE. #Orban tiene in scacco mezzo continente su sanzioni alla #Turchia,… - MarziaLoreti : Ottima mossa @pdnetwork ,#m5s,@virginiaraggi presentarsi alle prossime elezioni avendo invaso la città di autovelo… - MarziaLoreti : come una maggioranza di sinistra formata da #M5S,@pdnetwork,sta pensando solo a tasse,aumentare sanzioni,grazie a… - MarziaLoreti : @virginiaraggi,#M5S,@pdnetwork,ottima scelta mettere sotto campagna elettorale nuovi autovelox,il modo piu' facile… - M5S_Europa : L’#Ungheria rischia di paralizzare tutta l'#UE. #Orban tiene in scacco mezzo continente su sanzioni alla #Turchia,… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S sanzioni M5S: sanzioni in stand by, Crimi stoppa probiviri 'situazione delicata'/Adnkronos Il Tempo M5S: sanzioni in stand by, Crimi stoppa probiviri 'situazione delicata'/Adnkronos

(Adnkronos) - Si sono visti a Roma lunedì della scorsa settimana, mentre il capo politico Vito Crimi incontrava i consiglieri regionali prima e la squadra di governo M5S poi ... hanno fatto il punto ...

Il Pd preme e il M5s fibrilla. E si torna a parlare di rimpasto

I democratici sono in pressing sulle riforme costituzionali, sulla legge elettorale, sul Mes e attendono il via libera del M5se alle modifiche sui dl sicurezza. Il percorso verso gli Stati generali pe ...

(Adnkronos) - Si sono visti a Roma lunedì della scorsa settimana, mentre il capo politico Vito Crimi incontrava i consiglieri regionali prima e la squadra di governo M5S poi ... hanno fatto il punto ...I democratici sono in pressing sulle riforme costituzionali, sulla legge elettorale, sul Mes e attendono il via libera del M5se alle modifiche sui dl sicurezza. Il percorso verso gli Stati generali pe ...