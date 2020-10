Lazio-Inter | Conte in conferenza stampa | data | orario e come vederla in tv e streaming

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Alle 14:00 di sabato 3 ottobre Antonioterrà laalla vigilia di, match della terza giornata di Serie A 2020/2021. C’è grande attesa per ascoltare le parole dell’allenatore nerazzurro dopo il turno infrasettimanale di recupero della prima giornata. Lapotrà essere seguita in diretta tv esclusiva suTV o insui social nerazzurri. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale a partire dall’inizio della. Quali saranno le sue dichiarazioni? Scopriamolo insieme.

Tra il rischio sospensione della Serie A e le nuove disposizioni, al momento decise, il campionato nostrano riparte il 2 Ottobre con un Fiorentina-Sampdoria che ha già il sapore del match che sarà ...Lazio-Inter è uno dei big match in programma nella terza giornata. La partita è in programma domenica alle ore 15, ecco i probabili ventidue che schiereranno in campo i due tecnici Simone Inzaghi e An ...