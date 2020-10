Kimberly Guilfoyle accusata di molestie (Di venerdì 2 ottobre 2020) NEW YORK, 2 OTT - Kimberly Guilfoyle, la consigliera di Donald Trump e fidanzata di Donald Trump Jr, è accusata da una sua ex assistente di molestie. Lo riporta il New Yorker sottolineando che la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 2 ottobre 2020) NEW YORK, 2 OTT -, la consigliera di Donald Trump e fidanzata di Donald Trump Jr, èda una sua ex assistente di. Lo riporta il New Yorker sottolineando che la ...

_Aquila1 : NEW YORK, 2 OTT - Kimberly Guilfoyle, la consigliera di Donald Trump e fidanzata di Donald Trump Jr, è accusata da… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Usa 2020: Kimberly Guilfoyle accusata di molestie. Ex assistente accusa la consigliera di Trump e partner di Trump Jr #A… - Agenzia_Ansa : Usa 2020: Kimberly Guilfoyle accusata di molestie. Ex assistente accusa la consigliera di Trump e partner di Trump… -

Ultime Notizie dalla rete : Kimberly Guilfoyle Kimberly Guilfoyle accusata di molestie - Ultima Ora Agenzia ANSA Trump, consigliere positivo di Covid: Il presidente Usa: “Ho tamponato, sono in quarantena con Melania”

La scoperta della positività è avvenuta giovedì sera: una fonte anonima l'ha rivelata per prima a un giornalista di Bloomberg. Poi è stato confermato ...

Consigliera di Trump positiva al Covid, il presidente: «Io e Melania abbiamo fatto il test»

Nuovo allarme Coronavirus alla Casa Bianca: è risultata positiva Hope Hicks, una delle più strette collaboratrici di Trump sempre presente nelle ultime trasferte il presidente ...

La scoperta della positività è avvenuta giovedì sera: una fonte anonima l'ha rivelata per prima a un giornalista di Bloomberg. Poi è stato confermato ...Nuovo allarme Coronavirus alla Casa Bianca: è risultata positiva Hope Hicks, una delle più strette collaboratrici di Trump sempre presente nelle ultime trasferte il presidente ...