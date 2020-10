Incidenti stradali, 2 morti e 7 feriti sulla E45 nel Perugino (Di venerdì 2 ottobre 2020) Grave incidente stradale intorno alle 23 di giovedì lungo la strada E45, tra le uscite di Pantalla e Marsciano, nel Perugino: secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco e della polizia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 ottobre 2020) Grave incidente stradale intorno alle 23 di giovedì lungo la strada E45, tra le uscite di Pantalla e Marsciano, nel: secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco e della polizia ...

Tragedia a Settimo Torinese, comune in provincia di Torino, dove nella prima serata di giovedì 1 ottobre 2020 ha avuto luogo un incidente stradale che è costato la vita ad un ragazzo di 33 anni.

Incidente sulla E45, schianto tra 3 automobili: 2 morti e 7 feriti

Due persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite in un incidente sulla E45: sono state tre in tutto le auto coinvolte.

Due persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite in un incidente sulla E45: sono state tre in tutto le auto coinvolte.