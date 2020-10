Gf Vip 5: cosa ci aspetta questa sera (Di venerdì 2 ottobre 2020) Gf Vip – Alfonso Signorini – Photo Credits: webUn’edizione del Gf Vip così ricca di colpi di scena erano anni che non capitava, bisogna dirlo. Tutti pronti, quindi, per stasera con il nuovo appuntamento dalla Casa, condotto dal direttore d’orchestra Alfonso Signorini. Nuova puntata all’insegna dei “Gregorelli”, come viene chiamata la ship tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, ma non solo. Durante la giornata di ieri è successo davvero “la qualunque”, per la gioia dei telespettatori che questa sera seguiranno una puntata ricchissima di contenuti. Ship fatte a tavolino, confidenze inaspettate, equilibri che si spezzano improvvisamente, confronti imprevisti. Questo Grande Fratello Vip è una bomba a orologeria, per la gioa dei social che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Gf Vip – Alfonso Signorini – Photo Credits: webUn’edizione del Gf Vip così ricca di colpi di scena erano anni che non capitava, bisogna dirlo. Tutti pronti, quindi, per stacon il nuovo appuntamento dalla Casa, condotto dal direttore d’orchestra Alfonso Signorini. Nuova puntata all’insegna dei “Gregorelli”, come viene chiamata la ship tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, ma non solo. Durante la giornata di ieri è successo davvero “la qualunque”, per la gioia dei telespettatori cheseguiranno una puntata ricchissima di contenuti. Ship fatte a tavolino, confidenze inte, equilibri che si spezzano improvvisamente, confronti imprevisti. Questo Grande Fratello Vip è una bomba a orologeria, per la gioa dei social che ...

