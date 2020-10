De Luca torna a sbancare i social: batte Conte in contemporanea 40mila a 9mila (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un discorso all’insegna della tranquillità, dell’ottimismo, ma come sempre durissimo sul fronte del rispetto delle regole per fronteggiare l’aumento dei contagiati da Coronavirus. Il discorso del venerdì del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, torna a sbancare i social. In tempi di emergenza lo “sceriffo” di Salerno viene seguito da decine di migliaia di spettatori, anche perché, come è avvenuto ad esempio per l’obbligo delle mascherine all’aperto per l’intera giornata, spesso e volentieri le misure varate da De Luca anticipano quelle prese successivamente da altre regioni italiane e dal governo nazionale. Il discorso di De ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un discorso all’insegna della tranquillità, dell’ottimismo, ma come sempre durissimo sul fronte del rispetto delle regole per fronteggiare l’aumento dei contagiati da Coronavirus. Il discorso del venerdì del presidente della Regione Campania, Vincenzo De. In tempi di emergenza lo “sceriffo” di Salerno viene seguito da decine di migliaia di spettatori, anche perché, come è avvenuto ad esempio per l’obbligo delle mascherine all’aperto per l’intera giornata, spesso e volentieri le misure varate da Deanticipano quelle prese successivamente da altre regioni italiane e dal governo nazionale. Il discorso di De ...

De Luca torna sceriffo: "Penultima ordinanza prima di chiudere tutto"

In poche tornate Vignone si unisce al gruppo e la gara prende ancora ... Luka Koren a sorprende tutti inseguito dal compagno di squadra Martin Mihael e Luca Zani. Koren non ha vita facile, tallonato ...

De Magistris: “De Luca ha ripreso il lanciafiamme ed è pronto a chiudere, ma pensi a darci numeri precisi”

Il sindaco di Napoli chiede "numeri precisi, con caratteristiche per quartieri, trend, mappature epidemiologiche" e non "i numeri del lotto" ...

