Calciomercato Juventus, Iachini: “Chiesa? Non ho avuto indicazioni su di lui” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Chiesa o non Chiesa? Questo sembra essere il dilemma della Juventus per gli ultimi giorni di Calciomercato. Le parti sembrano essere più vicine che mai, eppure Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina, ha oggi disputato la sua gara (con la fascia di capitano al braccio) contro la Sampdoria. All’Artemio Franchi, la viola ha perso 2 a 1 contro i blucerchiati. Ai microfoni di Sky Sport, il mister Beppe Iachini ha commentato a caldo la sconfitta dei suoi, ma ha anche parlato di Chiesa e della sua situazione di mercato che lo vedrebbe vicino alla Juventus. La telenovela va avanti da un paio di giorni, vedremo cosa ci riserveranno questi ultimi giorni di trattative alla luce delle parole del tecnico viola. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, non solo Rugani: con il ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Chiesa o non Chiesa? Questo sembra essere il dilemma dellaper gli ultimi giorni di. Le parti sembrano essere più vicine che mai, eppure Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina, ha oggi disputato la sua gara (con la fascia di capitano al braccio) contro la Sampdoria. All’Artemio Franchi, la viola ha perso 2 a 1 contro i blucerchiati. Ai microfoni di Sky Sport, il mister Beppeha commentato a caldo la sconfitta dei suoi, ma ha anche parlato di Chiesa e della sua situazione di mercato che lo vedrebbe vicino alla. La telenovela va avanti da un paio di giorni, vedremo cosa ci riserveranno questi ultimi giorni di trattative alla luce delle parole del tecnico viola. LEGGI ANCHE:, non solo Rugani: con il ...

DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | Nelle ultime ore il #Rennes sta spingendo per #Rugani - DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | Il #Rennes ha chiuso per #Rugani - DiMarzio : #Juventus, sempre più vicino l'addio di #Rugani: passi avanti per il #Rennes - infoitsport : Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo scontento: attacco alla società - ClaraPorta4 : RT @GiovaniBN: ??? #Juventus, ceduto il difensore classe 2001 Gabriele #Boloca in prestito al #Monza. ?? -