Calcio: Francia; 6-1 Psg all'Angers, super gol Florenzi (Di venerdì 2 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 02 OTT - Alessandro Florenzi a Parigi sembra essere rinato. "È una città fantastica", aveva dichiarato qualche giorno fa l'ex laterale della Roma. Ma il feeling sembra essere scattato ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 02 OTT - Alessandroa Parigi sembra essere rinato. "È una città fantastica", aveva dichiarato qualche giorno fa l'ex laterale della Roma. Ma il feeling sembra essere scattato ...

tuttosport : #Juve, #Rugani va in #Francia: il #Rennes lo aspetta - riotta : Positivi in Parlamento e nel calcio. In Italia la guardia si è abbassata e ci avviamo su strada Spagna Francia purtroppo. - sportli26181512 : Florenzi, la prima rete col Psg è un eurogol!: I campioni di Francia vincono 6-1 contro l'Angers: apre l'ex giallor… - ETGazzetta : #Florenzi apripista, #Neymar - #Mbappé show, 6 gol all'Angers: questo è vero Psg #PsgAngers - NazlicanCebeci : RT @BlackPostItalia: '#Neymar viene bullizzato schifosamente con insulti razzisti da un suo avversario. Il #calcio, che si presenta come un… -