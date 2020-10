C' è chi dice che il covid colpisca i negazionisti Non è karma | è arroganza

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Ci risiamo. Un negazionista delrisulta positivo al virus e immediatamente la parola “” balza in cima ai trend topic di Twitter. Così era stato per Boris Johnson, Bolsonaro, Briatore, così; adesso per Donald Trump. A poche ore dall’annuncio dei risultati del tampone del presidente e della first lady, sui social utenti invocano con gusto il, quasi la malattia fosse un castigo divino giunto per punire la sottovalutazione degli effetti della pandemia in corso. Ma no,più di un utente che si oppone con forza al trend, questo non.“Il ...