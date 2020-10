Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 1 OTTOBREORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA PALOMBARESE A SANTA LUCIA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA MOLISE E VIA BASILICATA NELLE DUE DIREZIONI MENTE IN VIA TIBURTINA SI STA IN COFA TRA VILLALBA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA SI RALLENTA IN VIA PRENESTINA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA MENTRE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI INFINE PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, ...