U Barba – Milano (Di venerdì 2 ottobre 2020) U Barba Via Pier Candido Decembrio, 33 – 20137 Milano Tel. 02/45487032 Sito Internet: www.uBarba.it Tipologia: ligure Prezzi: antipasti 5/12€, primi 9/12€, secondi 8/15€, dolci 4/6€ Giorno di chiusura: Lunedì; Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì pranzo OFFERTAAperta da due amici di origine genovese, l’osteria U Barba ripropone la cucina ligure, quella di casa, in cui la domenica si mangia la pizzata e i panigacci (un tipo di pane) della Lunigiana con salumi e formaggi. E il legame tra i due territori, Milano e la Liguria, viene ricordato nel cestino del pane, qui sostituito dallo stampo di un panettone pieno di bocconcini di morbida focaccia. Il menù ha piccole variazioni trimestrali, ma porta in tavola sempre i piatti ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 ottobre 2020) UVia Pier Candido Decembrio, 33 – 20137Tel. 02/45487032 Sito Internet: www.u.it Tipologia: ligure Prezzi: antipasti 5/12€, primi 9/12€, secondi 8/15€, dolci 4/6€ Giorno di chiusura: Lunedì; Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì pranzo OFFERTAAperta da due amici di origine genovese, l’osteria Uripropone la cucina ligure, quella di casa, in cui la domenica si mangia la pizzata e i panigacci (un tipo di pane) della Lunigiana con salumi e formaggi. E il legame tra i due territori,e la Liguria, viene ricordato nel cestino del pane, qui sostituito dallo stampo di un panettone pieno di bocconcini di morbida focaccia. Il menù ha piccole variazioni trimestrali, ma porta in tavola sempre i piatti ...

Barba_rana : RT @Tg3web: L'inchiesta di Milano sui presunti fondi neri alla Lega, nell'udienza di questa mattina davanti al Tribunale del riesame la Pro… - ilpunkrazio : Impermeabile giallo, maglia a righe e barba più lunga del solito perché è sempre un buon momento per sembrare un pe… - gaetano_barba : RT @ilverdeeilblu: L'#energia non può fare meno del #digitale e viceversa. Un'idea venuta da @Floridi e spinta da istituzioni europee. @fab… - gaetano_barba : RT @Bip_Group: Il #verdeblufestival, il primo grande evento live per guardare insieme a un #futuro #green #sostenibile e #digital. 25/9 Mi… - BellottoArianna : In barba a tutte le critiche dei paesaggisti/giardinieri della domenica pomeriggio, le palme e i banani di piazza D… -

Ultime Notizie dalla rete : Barba Milano Positano affranta dal dolore: il triste addio a Teresa Barba Positanonews Inter a valanga sul Benevento: vince 5-2 con primo gol di Hakimi

30 settembre 2020 – Tutto facile per l’Inter che travolge il Benevento e trova la seconda vittoria stagionale nel recupero della prima giornata di campionato: contro i giallorossi di Pippo Inzaghi la ...

Barba è il nuovo assistant coach della Lazio: è ufficiale

ROMA - Stefano Barba entra ufficialmente nello staff del capo allenatore Carlo Pratichetti in qualità di assistant coach della Lazio. L'ex nazionale azzurro (35 caps), vincitore di 4 Scudetti tra Mila ...

30 settembre 2020 – Tutto facile per l’Inter che travolge il Benevento e trova la seconda vittoria stagionale nel recupero della prima giornata di campionato: contro i giallorossi di Pippo Inzaghi la ...ROMA - Stefano Barba entra ufficialmente nello staff del capo allenatore Carlo Pratichetti in qualità di assistant coach della Lazio. L'ex nazionale azzurro (35 caps), vincitore di 4 Scudetti tra Mila ...