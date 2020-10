Trevisan-Sakkari in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2020 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Martina Trevisan trova Maria Sakkari in occasione del terzo turno del Roland Garros 2020. La toscana ha sconfitto in maniera sorprendente l’americana Cori Gauff, confermando quanto di buono mostrato nelle qualificazioni. Ora un altro step impegnativo con la greca. La disputa si svolgerà nella giornata di sabato 3 ottobre, con orario ancora da definire: copertura televisiva affidata a Eurosport (canale 210 o 211 di Sky, Dazn), con annessi live streaming su Eurosport Player e Sky Go. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sul match. Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) Martinatrova Mariain occasione del terzo turno del. La toscana ha sconfitto in maniera sorprendente l’americana Cori Gauff, confermando quanto di buono mostrato nelle qualificazioni. Ora un altro step impegnativo con la greca. La disputa si svolgerà nella giornata di sabato 3 ottobre, conancora da definire: copertura televisiva affia Eurosport (210 o 211 di Sky, Dazn), con annessi livesu Eurosport Player e Sky Go. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sul match.

