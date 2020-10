The Fork rende obbligatori i pagamenti via app e i ristoranti protestano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ristorante a Venezia (foto di Giuseppe Cottini/NurPhoto via Getty Images)Si accende la protesta dei ristoratori convenzionati con la piattaforma di prenotazione The Fork, controllata da TripAdvisor. Secondo quanto si legge in un comunicato della Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe) dal 7 ottobre l’applicazione ha deciso di rendere obbligatorio l’utilizzo del suo sistema di pagamenti The Fork Pay, che permette di pagare il conto del ristorante direttamente via app, ma prevede commissioni superiori rispetto a quelle dei pagamenti con carta di credito o bancomat e tempi più lunghi per l’accredito sui conti correnti degli esercenti. The Fork, come accade sempre più spesso nel caso di piattaforme che forniscono servizi di diversa ... Leggi su wired (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ristorante a Venezia (foto di Giuseppe Cottini/NurPhoto via Getty Images)Si accende la protesta dei ristoratori convenzionati con la piattaforma di prenotazione The, controllata da TripAdvisor. Secondo quanto si legge in un comunicato della Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe) dal 7 ottobre l’applicazione ha deciso direo l’utilizzo del suo sistema diThePay, che permette di pagare il conto del ristorante direttamente via app, ma prevede commissioni superiori rispetto a quelle deicon carta di credito o bancomat e tempi più lunghi per l’accredito sui conti correnti degli esercenti. The, come accade sempre più spesso nel caso di piattaforme che forniscono servizi di diversa ...

