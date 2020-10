“Sei un gran cafone!”. UeD, Tina Cipollari sbotta e attacca il cavaliere. Cosa è successo durante la diretta (Di giovedì 1 ottobre 2020) Che puntata incandescente quella di ‘Uomini e Donne’, andata in onda su Cnaale 5 nel pomeriggio del primo ottobre. Gemma Galgani ha ascoltato una vera e propria dichiarazione d’amore da parte del nuovo corteggiatore Franco, mentre c’è stato un durissimo litigio tra Nicola Vivarelli, in arte Sirius, e la tronista Jessica Antonini. Un altro momento di altissima tensione lo si è avuto con l’opinionista Tina Cipollari, che si è scagliata contro un protagonista del Trono Over del programma. Maria De Filippi ha presentato ufficialmente a tutti una nuova dama, parsa subito di una simpatia unica. Ha alle spalle la bellezza di 6 matrimoni, ma da un paio di anni non intrattiene alcuna relazione sentimentale. Ha deciso quindi di prendere parte alla trasmissione Mediaset per cercare una nuova anima gemella. E ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Che puntata incandescente quella di ‘Uomini e Donne’, andata in onda su Cnaale 5 nel pomeriggio del primo ottobre. Gemma Galgani ha ascoltato una vera e propria dichiarazione d’amore da parte del nuovo corteggiatore Franco, mentre c’è stato un durissimo litigio tra Nicola Vivarelli, in arte Sirius, e la tronista Jessica Antonini. Un altro momento di altissima tensione lo si è avuto con l’opinionista, che si è scagliata contro un protagonista del Trono Over del programma. Maria De Filippi ha presentato ufficialmente a tutti una nuova dama, parsa subito di una simpatia unica. Ha alle spalle la bellezza di 6 matrimoni, ma da un paio di anni non intrattiene alcuna relazione sentimentale. Ha deciso quindi di prendere parte alla trasmissione Mediaset per cercare una nuova anima gemella. E ...

