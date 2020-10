Recovery Fund, Europa di nuovo divisa: aiuti a rischio slittamento (Di giovedì 1 ottobre 2020) Che la strada del Recovery Fund sarebbe stata tutta in salita e piena di ostacoli si era capito fin dall’inizio (con il MES sempre più in agguato, pronto alla zampata finale). Ma nelle ultime ore la situazione sembra essere decisamente peggiorata. A fare il punto, in un’intervista al Corriere della Sera è il ministro per gli Affari Europei Vincenzo Amendola: “Potrebbe essere bloccato dai veti incrociati tra gli Stati”. E, alla vigilia di una visita ufficiale, a Berlino dove incontrerà il suo omologo Michael Roth, suona l’allarme “La Germania trovi una mediazione”. Ormai, però, lo scontro è aperto (in realtà non si era mai chiuso) e ai “dossier spinosi dell’imminente Consiglio Ue – si legge sul Corsera – se n’è aggiunto un ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 ottobre 2020) Che la strada delsarebbe stata tutta in salita e piena di ostacoli si era capito fin dall’inizio (con il MES sempre più in agguato, pronto alla zampata finale). Ma nelle ultime ore la situazione sembra essere decisamente peggiorata. A fare il punto, in un’intervista al Corriere della Sera è il ministro per gli Affari Europei Vincenzo Amendola: “Potrebbe essere bloccato dai veti incrociati tra gli Stati”. E, alla vigilia di una visita ufficiale, a Berlino dove incontrerà il suo omologo Michael Roth, suona l’allarme “La Germania trovi una mediazione”. Ormai, però, lo scontro è aperto (in realtà non si era mai chiuso) e ai “dossier spinosi dell’imminente Consiglio Ue – si legge sul Corsera – se n’è aggiunto un ...

